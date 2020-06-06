رضا المهدى يكتب: مقومات النجاح

إن مقومات النجاح، تتركز حول 3 أركان أساسية، الأول: التوفيق، وهو توفيق الله عز وجل وعنايته للإنسان بحسب علاقته بالله عز وجل ومراعاته له، والثاني: العقل، وهو التفكير السليم والتركيز وتحديد الأهداف ووضع النماذج والخطط، والثالث: الإصرار والعزيمه والإجتهاد، وهو بذل ما فى وسع الإنسان فى العمل، وبذل قصارى جهده فهذه أركان النجاح.. وهل نحن دائما نكون حريصين علي تحقيق هذه الركائن ؟؟

كل منا يريد النجاح ولكن هل كلنا نعمل علي تحقيق ذلك وإذا كان جميعنا يعمل ف هل كلنا مخلصين فيما نعمل ليس الأمر مستحيلا ولكن يجب أن تكون لدينا الرغبه فى النجاح وأن تكون لدينا النظره الثاقبه التى لا تبصر إلا شيئا واحدا وهو الهدف المرتجى تحقيقه





فليس هناك إنسان فاشل ولكن يوجد إنسان يجهل موطن النجاح فى نفسه ولا يوجد إنسان ضعيف ولكن يوجد إنسان يجهل موطن القوة فى نفسه فعليك أن تحدد كيف تكون ثم تضع النماذج التى تؤهلك لتحقيق ذلك ولتعلم يقينا أن أول الغيث قطره وأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوه



