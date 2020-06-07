تعيين الباحثين في القضاء.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعيين الباحثين في القضاء

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جاء في حيثيات الحكم أنه متى كان القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ بشأن السلطة القضائية لم يفصح في إجازته تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر . . . في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، عن استصحاب لأقدمياتهم السابقة على تعيينهم في الكادر القضائي ، فلا مناص من إعتبار أقدمياتهم في هذا الكادر من تاريخ تعيينهم فيه .





و لا وجه للمفاضلة بينهم و بين غيرهم ممن عينوا بقرارات سابقة سواء من بين الباحثين أو غيرهم . و إذ كان مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة في أول الوكلاء ترتيبًا لا يعتبر بذاته دليلًا على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها دوامًا في هذا الخصوص و كانت ظروف التعيين تختلف في كل حالة عن الأخرى ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفًا للقانون أو مشوبًا بإساءة إستعمال السلطة



