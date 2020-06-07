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حوادث

النقض توضح معنى انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:02 ص
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

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جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد النص في المادة ٢٨ من القانون رقم ١٤٨ لسنة١٩٨٠ بشأن سلطة الصحافة على أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين . 

ولا ينال من ذلك النص في المادة الأولى من القانون رقم٤٢ لسنة١٩٧٧ على أنه ( يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم٤٥ لسنة١٩٧٤ بتعديل أحكام القانون رقم١٩ لسنة١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم النص الآتى: " استثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات ، من العلماء خريجى الأزهر ، وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر ، وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر ، ببلوغهم سن الخامسة والستين).

 ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق وبحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم١٩ لسنة١٩٧٣ على جميع العلماء الموظفين بالأزهر وبالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . ومن ثم فإنه وإذ كانت مؤسسة دار الهلال الصحفية ليست من هذه الجهات فإنه ينحسر إعمال هذه المادة عن العاملين بها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

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