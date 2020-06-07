تعييب التحقيق .. النقض توضح هذا المفهوم

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعييب التحقيق.





جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان ما يثيره الطاعنان في خصوص عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بعرض الأشرطة المضبوطة على لجنة ثلاثية من الأزهر الشريف ، لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.





وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة.





فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير سند.