زيدان يقسم لاعبي ريال مدريد إلى فريقين استعدادا لعودة الدوري الأسباني

واصل ريال مدريد استعداداته المكثفة لعودة الدوري الإسباني في المدينة الرياضية "فالديبيباس".





وقسم المدرب زين الدين زيدان نجوم الميرينجي إلى فريقين، وأقام بينهما مباراة ودية على ملعب "دي ستيفانو" معقل الفريق في المباريات المقبلة.

وخاض نجوم الريال المباراة الودية في نفس توقيت المباراة المقبلة، والتي تجمعه بإيبار يوم الأحد 14 يونيو الجاري، وبنفس مستوى الإضاءة في الملعب.





ويحاول زيدان تجهيز لاعبيه من الناحية النفسية لفكرة خوض المباريات خلف الأبواب المغلقة، مع تجربة نظام التبديلات الخمسة.



