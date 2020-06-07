غدا .. دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على الاختبارات التحصيلية

يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان ، دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الأون لاين،

وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.





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وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ٨: ٩ يونيو ٢٠٢٠.





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