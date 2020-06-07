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تعليم

غدا .. دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على الاختبارات التحصيلية

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان ، دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الأون لاين، 
وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز. 

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وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ٨: ٩ يونيو ٢٠٢٠. 

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وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقد لأساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، وذلك تحت رعاية واشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .
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