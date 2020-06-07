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بين الناس

أهالى صهرجت الكبرى بالدقهلية يشكون تغير لون وخواص مياه الشرب

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أمير عبد الرحيم أحمد علي، من سكان شارع الشهيد سيد سرور بصهرجت الكبرى بميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكريهة منها.


ويقول فى رسالته إن "المياه كانت مقطوعة على مدار اليومين الماضيين، وعند عودتها وجدناها ملوثة بشكل سيئ، وتنبعث منها رائحة كريهة، مما يهدد صحة الأهالى".


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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