أهالى صهرجت الكبرى بالدقهلية يشكون تغير لون وخواص مياه الشرب

شكا المواطن أمير عبد الرحيم أحمد علي، من سكان شارع الشهيد سيد سرور بصهرجت الكبرى بميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكريهة منها.









ويقول فى رسالته إن "المياه كانت مقطوعة على مدار اليومين الماضيين، وعند عودتها وجدناها ملوثة بشكل سيئ، وتنبعث منها رائحة كريهة، مما يهدد صحة الأهالى".









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