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مساعد وزير الخارجية الأسبق: المبادرة المصرية خارطة طريق لحل الأزمة الليبية .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:01 ص
محمد عبد الحكم
محمد عبد الحكم
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إبراهيم القادري
قال محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن المبادرة المصرية الخاصة بحل الازمة الليبية "إعلان القاهرة "هي بمثابة خارطة طريق لحل الازمة الليبية من جميع الجوانب العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية .

واضاف عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود والتحركات المصرية المستمره من اجل انهاء معاناه الشعب الليبي وعودة الأمن والأستقرار الي ليبيا .

واوضح عبد الحكم ، أن هذه المبادره اشارت الي اهمية خروج القوات الاجنبية والمرتزقة والإرهابيين من الاقليم الليبي .

وتابع : ان المجتمع الدولي يعلم ان هناك عشرات من الإرهابيين والمرتزقة تم نقلهم من سوريا وتركيا الي ليبيا خلال الفترة الماضية .

وأضاف : أن أمن واستقرار ليبيا هو جزء من أمن واستقرار مصر وهو امتداد الي الأمن القومي المصري .

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