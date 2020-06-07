مساعد وزير الخارجية الأسبق: المبادرة المصرية خارطة طريق لحل الأزمة الليبية .. فيديو

قال محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن المبادرة المصرية الخاصة بحل الازمة الليبية "إعلان القاهرة "هي بمثابة خارطة طريق لحل الازمة الليبية من جميع الجوانب العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية .





واضاف عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود والتحركات المصرية المستمره من اجل انهاء معاناه الشعب الليبي وعودة الأمن والأستقرار الي ليبيا .





واوضح عبد الحكم ، أن هذه المبادره اشارت الي اهمية خروج القوات الاجنبية والمرتزقة والإرهابيين من الاقليم الليبي .





وتابع : ان المجتمع الدولي يعلم ان هناك عشرات من الإرهابيين والمرتزقة تم نقلهم من سوريا وتركيا الي ليبيا خلال الفترة الماضية .





وأضاف : أن أمن واستقرار ليبيا هو جزء من أمن واستقرار مصر وهو امتداد الي الأمن القومي المصري .



