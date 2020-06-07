أخبار التوك شو.. أحمد موسى: العالم يتابع جهود مصر لحل الأزمة الليبية.. وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا.. وحسام حداد يروي تجربته مع الفيروس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس السبت، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحروب المقبلة في العالم بأكمله على المياه وثرواتها.





قال الاعلامي حسام حداد، إن الاعراض التي ظهرت عليه خلال اصابته بفيروس كورونا اعراض بسيطة مقارنة بالاشخاص الذين يصارعون المرض من اجل حياتهم.





قال الدكتور حسام فهمي مقرر لجنة البحث العلمي بالمركز القومي للبحوث إن المركز تلقى أكثر من 40 بحثا علميا لتطوير الأدوية 50% منها لا يصلح نهائيا موضحا أن هناك حربا شرسة بين الدول لإنتاج دواء لفيروس كورونا.





قال مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، إنه ممنوع منعا بتا ارتداء الكمامات القماش العادية، لافتا إلى أن حتى فكرة تدوير القماش القديم واستخدامه كـ كمامات يشوبه بعد الأخطاء ولذلك يفضل أن نبتعد عن هذه الكمامات.





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مرور 10 أيام على اختفاء أعراض مصابي فيروس كورونا كافية للإعلان عن تعافي المصابين.





قال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، إن ميدان التحرير لايقل أهمية أن أكبر ميادين العالم وكان لابد من تطوير، مضيفا أن إجمالي التعديلات التي شهدها الميدان لاتتعدي تكلفتها 100 مليون جنيه.





قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على لقاء الرئيس السيسي مع المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، إن العالم يتحدث عن إعلان القاهرة والمبادرة المصرية لحل الازمة الليبية .





المسماري: الجزيرة والقنوات التركية تروج لـ انتصارات وهمية لميليشيات أردوغان قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القنوات التركية والجزيرة تروج لـ انتصارات وهمية لميلشيات أردوغان في طرابلس



