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البرلمان الليبي: المبادرة المصرية توحد الشعب وتعيد له السلطة كاملة.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:46 ص
مبادرة إعلان القاهرة
مبادرة إعلان القاهرة
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محمد حليم قنديل

قال عبد الحميد صافي، مستشار رئيس  البرلمان الليبي، إن أهم البنود بالمبادرة التي ترعاها مصر لتسوية النزاع الليبي هي  وحدة واستقلال  ليبيا وانسحاب الميلشيات ووقف إطلاق النار.


وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " القاهرة الآن" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية، أن الفرق بين إعلان مبادرة القاهرة  وبين أي مبادرات  أخرى أنها انطلقت من القاهرة وهي مبادرة ليبية ليبية برعاية مصرية وهذه أول علامة فارقة تجعلها تختلف عن المبادرات الدولية المطروحة سابقًا.


وأوضح أن أهم  البنود في مستقبل ليبيا أن الرئيس القادم  سيكون منتخبا من الشعب الليبي  بكل طوائفه من  خلال مجمع انتخابي لكل إقليم  يرشح من خلاله من يرتأى في نفسه المقدرة على قيادة البلاد.


وتابع أن هذه البنود تمثل رؤية ليبية قادها رئيس البرلمان الليبي منذ بداية شهر رمضان لتوحيد الصف الليبي مما يعيد السلطة كاملة للشعب الليبي.


وأشار إلى أن بنود ونقاط إعلان القاهرة تحمل في طياتها الكثير والعديد  من النقاط الايجابية التي لم تضمن  في مبادرات سابقة اتسمت بالضبابية.

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