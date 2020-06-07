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رياضة

سيف زاهر: من يريد إلغاء بند نائب رئيس اتحاد الكرة "مغرض" .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:32 ص
سيف زاهر
سيف زاهر
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حسام الحارتي
شن الإعلامي سيف زاهر هجوما علي بعض الأصوات داخل الجمعية العمومية باتحاد الكرة التي تطالب باختيار نائب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة من داخل المجلس الجديد.

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن من يرغب في إلغاء بند اختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب من خارج المجلس مغرض ويرغب في تخريب المجلس القادم .


وتابع:" من وجهة نظري أن المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة كان متفق داخليا على تولي حازم الهواري النائب السابق للجبلاية نفس المنصب.

وأتم :" عقب حدوث أزمة لحازم الهواري وقعت أزمة في اختيار النائب من الداخل لرغبة الجميع في تولي المنصب ،مضيفا أن تلك الأزمة في ذلك الوقت لم تنته الإ من خلال دخول الإعلامي أحمد شوبير للمجلس قبل استقالته والذي أجمع الجميع على توليه المنصب. 

وطالب سيف زاهر الجميع بالعمل من أجل النهوض بالرياضة المصرية خلال الفترة القادمة. 

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