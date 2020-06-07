مشرف على تطوير التحرير: كورونا لم يعطلنا .. والجلوس في الميدان مجانا

قال المهندس محمد علوي، المشرف على تطوير ميدان التحرير، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير الميدان وأصبح جاهزًا، بعد وضع المسلة والأربعة كباش.









وأضاف علوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، : "المنظر بالكامل اختلف وأصبح لدينا 30 ألف متر للجمهور للمشي".









وتابع علوي: "كان لدينا تحديات العمل على ميدان التحرير والحفاظ على سير حركة المرور، وقمنا بتقسيم ميدان التحرير للعمل".









وأشار علوي إلى أن العمل أثناء فيروس كورونا لم يعيق العاملين، حيث تم تطهير أماكن إقامة العمالة دائما والجميع كان يرتدي الكمامات.









واختم علوي: "كنا وسط المواطنين ونحافظ عليهم ولم يحدث أي إصابات للعاملين في تطوير مشروع ميدان التحرير، وهناك طرق تقدر بـ30 ألف متر للمشي والأرض الخضراء ويستطيع المواطن الجلوس في ميدان التحرير دون دفع أى أموال".



