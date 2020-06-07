أخبار التوك شو.. حسام حداد يروي تفاصيل إصابته بـ كورونا.. ووزيرة الصحة توجه رسالة قوية للمستشفيات الخاصة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، السبت، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تؤمن حدودها ومصالحها على بعد 200 كيلو فى البحر المتوسط.





قال الاعلامي حسام حداد، إن الاعراض التي ظهرت عليه خلال اصابته بفيروس كورونا اعراض بسيطة مقارنة بالاشخاص الذين يصارعون المرض من اجل حياتهم.









قال مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، إنه ممنوع منعا بتا ارتداء الكمامات القماش العادية، لافتا إلى أن حتى فكرة تدوير القماش القديم واستخدامه كـ كمامات يشوبه بعد الأخطاء ولذلك يفضل أن نبتعد عن هذه الكمامات.





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مرور 10 أيام على اختفاء أعراض مصابي فيروس كورونا كافية للإعلان عن تعافي المصابين.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك مبالغة في أسعار المستشفيات الخاصة بخصوص علاج مصابي كورونا.





علق مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزى الرميح، على مبادرة القاهرة بشأن الازمة الليبية والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، فى حضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، و المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحروب المقبلة في العالم بأكمله على المياه وثرواتها.





استنكر الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، الاسعار التي قدمتها المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي فيروس كورونا.



