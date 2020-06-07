أهالي دكرنس يطالبون بإنشاء وحدة إنقاذ نهرى وتوفير عربة إطفاء بسلم هيدروليكي

ناشد المواطن حامد ناصف يوسف مقيم مركز دكرنس محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، محافظ الدقهلية، بإنشاء وحدة إنقاذ نهرى بمدينة دكرنس نظرا لبعد المسافة بين أقرب نقطة والمدينة وكذلك عربة مطافى بسلم هيدروليكى لسرعة التحرك فى حالة حدوث حريق حتى لا تحدث خسائر فادحة.





وناشد المسئولين سرعة العمل على حل الشكوى.





للتواصل مع القارئ : 01115454374





اقرأ أيضا:













ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



