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رياضة

محمد صلاح يقترح تعيين أخصائي تغذية للاعبين .. وضياء السيد: يتوقف على إمكانيات الأندية.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:57 ص
محمد صلاح مدرب الزمالك
محمد صلاح مدرب الزمالك السابق
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حسام الحارتي

قال محمد صلاح  المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إنه من الضروري تعيين أخصائي للتغذية داخل أي جهاز فني.


وأضاف محمد صلاح في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس"، أن أخصائي التغذية يساعد على تعويض اللاعبين في حالة عدم خوض التدريبات كاملة.


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من جهة أخرى أكد ضياء السيد مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تشكيل أعضاء الجهاز الفني للفريق تتوقف على إمكانيات النادي .


وتابع:" التغذية عنصر هام للغاية في تدريبات اللياقة والحفاظ على اللاعبين ".


وأكد أن لياقة اللاعبين تتوقف على توفير جهاز فني متكامل للقدرة على خوض البطولات .

 

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