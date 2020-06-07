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وكيل محلية النواب: القانون لا يلزم أصحاب المنشآت على تخفيض الإيجارات بسبب كورونا.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:47 ص
محمد الحسيني
محمد الحسيني
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إبراهيم القادري
قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، إن الحكومة استطاعت تدعيم العمالة غير المنتظمة عن طريق منحة قام بصرفها رئيس الجمهورية .

واضاف محمد الحسيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن القانون لا يوجد به ما يلزم اصحاب المنشاَت علي تخفيض الإيجارات في ظل الظروف الراهنة ومعاناة المصريين من ازمة فيروس كورونا.




واوضح محمد الحسيني ، أنه من الضروري ان يكون هناك توافق بين المالك وصاحب المنشأة حتي يتم تخفيض الايجارات بسبب تضرر اصحاب المنشأت .



وتابع انه في ظل هذه الأزمة يجب ان يكون هناك تعاون من بين أبناء الوطن بسبب تضرر الكثيرين من أزمة فيروس كورونا .


وأشار إلى أن الاقتصاد الغير رسمى اذا قمنا بضمه الي الاقتصاد الرسمي يمكننا من خلالة الحصول على قروض من البنوك بناء علي تسهيلات معينة .
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