وكيل محلية النواب: القانون لا يلزم أصحاب المنشآت على تخفيض الإيجارات بسبب كورونا.. فيديو

قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، إن الحكومة استطاعت تدعيم العمالة غير المنتظمة عن طريق منحة قام بصرفها رئيس الجمهورية .





واضاف محمد الحسيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن القانون لا يوجد به ما يلزم اصحاب المنشاَت علي تخفيض الإيجارات في ظل الظروف الراهنة ومعاناة المصريين من ازمة فيروس كورونا.

















واوضح محمد الحسيني ، أنه من الضروري ان يكون هناك توافق بين المالك وصاحب المنشأة حتي يتم تخفيض الايجارات بسبب تضرر اصحاب المنشأت .













وتابع انه في ظل هذه الأزمة يجب ان يكون هناك تعاون من بين أبناء الوطن بسبب تضرر الكثيرين من أزمة فيروس كورونا .









وأشار إلى أن الاقتصاد الغير رسمى اذا قمنا بضمه الي الاقتصاد الرسمي يمكننا من خلالة الحصول على قروض من البنوك بناء علي تسهيلات معينة .