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محافظ مرسى مطروح: مرتكب واقعة حجارة سكة حديد الضبعة مختل عقليا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:48 ص
خالد شعيب
خالد شعيب
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن الشاب الذى وضع كمية كبيرة من الطوب على شريط السكة الحديد، بمنطقة الضبعة، يبلغ من العمر 16 عاما وهو مختل عقليًا، موجها التحية والشكر لأهالى الضبعة على حثهم الأمنى العالى، لأنهم بمجرد أنهم شاهدوا هذا الفعل الذى يترتب عليه ضرر تحركوا تجاهه.

وأضاف "شعيب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشاب بقبضة العدالة وتم عرضه على النيابة أمس السبت، قائلا: "تواصلت مع بعض العمد والمشايخ فى المنطقة وأخبرونى أنه مختل عقلياَ .. أو مهزوز عقليًا ..والتحريات مازالت قائمة الآن للوقوف على الحقيقة".

وفى سياق آخر أكد محافظ مرسى مطروح، أن الكمامة أصبحت عامل رئيسى فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددًا على أن هناك التزام كامل من المواطن بإرتداء الكمامة.

وأكد "شعيب"، أنه بمجرد ورود معلومة له أن هناك أحد السائقين يقوم بتوزيع الكمامات على الركاب، قام على الفور بجولة تفقدية على المواقف حتى تبين عدم صحة المعلومة، وتابع:"المعلومة كارثة وكان لازم أقف على حقيقتها.
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