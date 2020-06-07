محلل سياسي سوري: أردوغان يستهدف مصر وليس ليبيا وسوريا فقط .. فيديو

علق المحلل السياسي السوري سليم حذيفة على مبادرة القاهرة لحل الازمة الليبية اليوم ومقارنة الاوضاع في ليبيا بسوريا مع وجود تدخل تركي قائلًا " قولًا واحدًا .. الدور التركي في سوريا متشابه مع نفس الدور لنظام أردوغان في سوريا " كاشفًا أن التدخل التركي في سوريا وليبيا لم يبدا الان أو من اشهر بل منذ ان ثار الشعب المصري مسقطًا نظام الاخوان في مصر.





وأضاف سليم حذيفة خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب في برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن تركيا تبنت هذه الاجندة منذ سقوط حكم الاخوان واصبحت مصر مستهدفة مثلها مثل سوريًا وليبيا ولو عدنا بالذاكرة لصيف 2014 وتحديدا في شهر يونيو أعطت المخابرات تركيا الضوء الاخضر للمقاتلين الاجانب في سوريا من تربطهم علاقة وثيقة بالاخوان المصريين بالعودة لليبيا وهؤلاء المقاتلين أغلبهم من جنسيات ليبية ومغاربة وجزائريين من جماعات متطرفة.





وتابع, أن ذلك إستعدادًا لاسقاط النظام الليبي الوطني الذي بدا في التشكل لاسقاطه وهو مخطط ليس ضد ليبيا فقط بل مصر بالاساس مشيرًا أن تصرفات اردوغان جزء من نهمه وطمعه وجشعه الاستعماري للسيطرة على منابع النفط والغاز في المنطقة خاصة حصة مصر الان في غاز المتوسط مشيرًا أن اطماعه دائمًا يغلفها بغلاف إسلامي لتكون ذات قيمة .





وأوضح المحلل السوري أن أطماع أردوغان في مصر تعود لسببين اولهما إحياء إرث اجداده إبان الاحتلال العثماني لمصر خاصة وان هناك تار تاريخي بين الجندي المصري وجنود الاسيتان ولم ينسوا هذا التار حتى الان.





مشيرًا أن أعداد المرتزقة في ليبيا تتجاوز 29 ألف مقاتل بالاسماء وبالمجموعات كاشفًا أن نحو 11 ألف من هؤلاء الارهابيين مصنفين ضمن الدواعش من اصحاب الميول الداعشية وبقايا القاعدة بخلاف 7 أو 8 الاف والباقي من المرتزقة السورين وكل يغني على ليلاه منهم من يصدق أردوغان في كذبته حول الاسلام ومنهم من أتى من أجل المال.