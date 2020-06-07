سامي عبدالعزيز: الإعلام الوطني يحقق الاصطفاف الشعبي ويصد الهجمات الدولية

أكد الدكتور سامي عبد العزيز ، عميد كلية الإعلام الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما تولى الرئاسة كان هناك بقايا إخوانية إعلامية في وسائل الإعلام، فضلا عن حصار إعلامي خارجي بمعنى وجود هجمة إعلامية دولية، وكان من الطبيعي كرد فعل لهذا أن يكون في مصر إعلام مؤيد للدولة.





وأضاف سامي عبد العزيز ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس: "كان طبيعي يكون عندنا إعلام مؤيد لكي يحقق ما نسميه تحقيق الاصطفاف الوطني وهذا أدى الى درجة عالية من التشابه في اللغة والتوجه وأعطى انطباعا أن الإعلام في اتجاه واحد والهدف كان الحفاظ على الدولة المصرية".





وتابع: " النظام الإعلامي جزء من النظام العام في الدولة، وأول سنة من حكم للرئيس السيسي وقبل مجيئه كانت الدولة تنهار والاعلام استجاب لثورة شعب في 30 يونيو واندفع ليؤيد هذا الاتجاه وده حصل عشان المتغيرات في الدولة".