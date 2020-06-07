تحدوا إجراءات كورونا.. حفل بريطاني مخالف داخل الغابات يتسبب في حوادث خطيرة

اجتمع المئات من الشباب البريطانيين داخل إحدى الغابات من أجل إقامة حفلة غير قانونية في تجاهل صارخ لقواعد الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتظهر اللقطات المروعة ومقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا ضخمة ترقص على الموسيقى مع الشرب بطريقة الهذيان داخل منطقة مظلمة في الغابات على حدود كيركبي في ميرسيسايد ببريطانيا

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تقول الشرطة وفقًا لصحيفة مترو بأنها أغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع وأبعدت نحو 200 شخص سيرًا على الأقدام وسيارة في عملية مكافحة وحفاظ على الأمن العام معقدة.





ويظهر مقطع فيديو مئات المحتفلين - وكثير منهم يبدو قاصرين - تمكنوا من حضور الحفل مساء الجمعة، مما أدى إلى وقوع حوادث تركت ثلاثة منهم في المستشفى مصابين بحروق وكسور في العظام.





وأضافت: "التعامل مع هذه الأنواع من الحوادث غير الضرورية يضع ضغطًا إضافيًا على كل من الشرطة وشركائنا، في وقت يواجه فيه جميع العمال الرئيسيين تحديًا كبيرًا للانضمام إلى الجهد الوطني للتغلب على هذا الوباء مع الاستمرار في حماية الجمهور".





وبالإضافة إلى الاعتقالات الأربعة لمخالفات النظام العام، تم التعامل مع 12 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات و15 غرامة تتعلق بخرق قواعد الفيروس المستجد، ويخشى المسئولون من ارتفاع أعداد الوفيات مرة أخرى لذا تتم مناقشة تطبيق إجراءات صارمة خلال الفترة المقبلة.



