وزير المالية الأسبق: الاقتصاد لا ينمو بدون بنية أساسية

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، إن هناك إنجازات كثيرة حدثت في مصر أولها الاستقرار السياسي، مؤكدا أن أي اقتصاد لا ينمو وسط زعزعة داخلية.





وأضاف الدكتور أحمد جلال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع محمد علي خير، أن الإصلاح الاقتصادي إنجاز مهم ولكنه جزئي وليس كليا، متابعا: "الانجاز الأخير قائم على بنية أساسية، والاقتصاد لا ينمو بدون بنية أساسية ودي إنجازات لا يمكن انكارها والرئيس والحكومة يستحقوا التقدير على ما بذلوه".





وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، أن طموحات المصريين ما زالت اعلى من ذلك بكثير ولكن لابد من أن يكون هناك تصور وترتيب للأولويات، لافتا إلى أن الإصلاح السياسي هو مفتاح الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية.