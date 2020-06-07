مستقبل وطن بالبحر الأحمر يستكمل مبادرة حياة كريمة لدعم المستحقين بحلايب وابو رماد

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن، بمدينة حلايب فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، من خلال توزيع شنط المواد الغذائية علي الاسر الاكثر احتياجا.





قال حسن هدل، امين الحزب بمدينة حلايب وشيخ مشايخ المدينة ان التوزيع يستهدف الأسر الاكثر احتياجا ودعم العماله غير المنتظمه وذلك ضمن "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم".





وأضاف أن التوزيع تم من خلال فريق عمل الحزب للوصول الي المستحقين الفعليين على أرض الواقع، مشيرا الي أن أمانة الحزب تستهدف معاونة الأسر المستحقة وتخفيف العبء عنهم.





يأتي ذلك إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية ومن خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .





واشار حسن عنصر عضو هيئة مكتب الحزب بأبو رماد إلى أن الحزب يعمل علي مراعاة على عدم ذكر اسم أي شخص أو توزيع كارت باسم شخص اثناء عملية توزيع الشنط الغذائية فضلًا عن عدم تصوير أي مواطن أثناء التسليم والاكتفاء فقط بتصوير مسئولي التوزيع مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حيث ارتدى مسئولوا التوزيع فيستات الحزب والكمامات والجونتيات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس.



