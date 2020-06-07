ماجلان وجارمن وتوم .. تطبيقات أخرى للسيارات تنافس GPS

يعتبر جهاز GPS من أفضل وسائل التكنولوجيا التي لاغني عنها الان ويستخدمها جميع قائدي السيارات للوصول للنقطة المحددة دون استهلاك الكثير من الوقود للبحث عن العنوان المطلوب.
وقامت الشركات العالمية بتطوير هذا التطبيق وًاصبح تحديد الاتجاهات في السيارات جزءا أصيلا من تجهيزات السيارات وأصبح التنافس بين الشركات المنتجة لهذه الأجهزة في إضافة مزايا تزيد من استمتاع العميل وتقلل من الأوقات الضائعة في الوصول إلى المكان المقصود سواء كان الهدف أو المتعة.
وقامت الشركات العالمية بتطوير هذا التطبيق وًاصبح تحديد الاتجاهات في السيارات جزءا أصيلا من تجهيزات السيارات وأصبح التنافس بين الشركات المنتجة لهذه الأجهزة في إضافة مزايا تزيد من استمتاع العميل وتقلل من الأوقات الضائعة في الوصول إلى المكان المقصود سواء كان الهدف أو المتعة.
اقرأ أيضا
ويوجد الان أجهزة أخرى شهيرة ذائع صيتها في أوروبا وامريكا مثل ماجلان وجارمن وتوم وغيرهم الكثير يتم شرح الطريق وغيرهم الكثير ويتم شرح الطريق على الخريطة الديناميكية مصحوبا بصوت رجالي ونسائي لتحذيرك قبل الانحرافات .
ويعتمد دقه التوجيه على مدى حداثه الخرائط المتاحه للمدينه وسرعة التحميل في الجهاز علاوة على عدد الأقمار الصناعيه المرسله لإشارة المكان فكلما زاد هذا العدد كلما زادت دقه التوجيه.