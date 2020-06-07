AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ماجلان وجارمن وتوم .. تطبيقات أخرى للسيارات تنافس GPS

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار
يعتبر جهاز GPS  من أفضل وسائل التكنولوجيا التي لاغني عنها الان ويستخدمها جميع قائدي السيارات  للوصول للنقطة المحددة دون استهلاك الكثير من الوقود للبحث عن العنوان المطلوب.
 
وقامت الشركات العالمية بتطوير هذا التطبيق وًاصبح تحديد الاتجاهات في السيارات جزءا أصيلا من تجهيزات السيارات وأصبح التنافس بين الشركات المنتجة لهذه الأجهزة في إضافة مزايا تزيد من استمتاع العميل وتقلل من الأوقات الضائعة في الوصول إلى المكان المقصود سواء كان الهدف أو المتعة.
اقرأ أيضا
ويوجد الان أجهزة أخرى شهيرة ذائع صيتها في أوروبا وامريكا  مثل ماجلان وجارمن وتوم وغيرهم الكثير يتم شرح الطريق وغيرهم  الكثير ويتم شرح الطريق على الخريطة الديناميكية مصحوبا بصوت رجالي ونسائي لتحذيرك قبل الانحرافات .

ويعتمد دقه التوجيه على مدى حداثه الخرائط المتاحه للمدينه وسرعة التحميل في الجهاز علاوة على عدد الأقمار الصناعيه المرسله لإشارة المكان فكلما زاد هذا العدد كلما زادت دقه التوجيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة بسيطة لتحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب وفيسبوك على آيفون

ما هو سر وجود الأجنحة الخلفية على السيارات؟

نصائح لتقليل استهلاك البنزين بنسبة 60%

5 علامات تجبرك على تغيير عجلة القيادة بسيارتك

معلومات لا تعرفها عن نظام الـ GPS

ترشيحاتنا

بنك مصر ينعى أول حالة وفاة بـ كورونا

وزير التعليم: كل من ظهرت له نتيجة أولى و 2 ثانوي اليوم "ناجح"

10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد

وردة وملابس كاجوال.. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

لا داعى للقلق.. عميد معهد القلب السابق يقدم روشتة لتجنب الإصابة بكورونا

بعد معاناة شديدة مع المرض وفقدان الأمل فى العلاج.. السفارة المصرية فى المالديف تنقذ"آية" فى اللحظات الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 جنيه.. زيوت طبيعية تعالج آلام الظهر في دقائق

تحدوا إجراءات كورونا.. حفل بريطاني مخالف داخل الغابات يتسبب في حوادث خطيرة

شاهد.. أجمل صور القمر الفراولة .. وسبب تسميته بهذا الاسم