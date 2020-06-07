قناة النهار على صفيح ساخن .. الأعلى للإعلام يصدر قرارا بوقف 5 مذيعات بالقناة.. إدارة الفضائية تجمد البث المباشر.. وزير الإعلام يحاول الحل.. والمجلس يرد

قناة النهار أزمة على صفيح ساخن

المجلس الأعلى للإعلام يصدر قرارا بوقف 5 مذيعات بقناة النهار

إدارة الفضائية ترد بوقف بثها المباشر والاكتفاء بالمسجل فقط

وزير الإعلام يقود مبادرة لحل أزمة قناة النهار

الأعلى للإعلام ردًا على أزمة مذيعات النهار: نرفض تدخل أى جهة









قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقف ٥ مذيعات من الظهور على وسائل الإعلام لحين تقيم أوضاعهم وذلك فى اول عمل له لضبط المشهد الإعلام . البداية كانت صباح اليوم ، حيث









وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القرار رقم 33 لسنة 2020 إصدار اللائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة، منع ظهور كلًا من بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم الباردوي، وهالة فهمي، وعلا شوشة، علي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلامين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح منها بمزاولة المهنة.





كما تضمن القرار أيضًا الزام الأمين العام للمجلس، والجهات المتخصصة بضرورة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.





ردًا على هذا القرار أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات لحين إشعار آخر بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

جاء ذلك بعد صدور قرار من المجلس الأعلي للاعلام بإيقاف ٥ من مذيعاتها وإحاله احداهن للتحقيق. جاء ذلك بعد صدور قرار من المجلس الأعلي للاعلام بإيقاف ٥ من مذيعاتها وإحاله احداهن للتحقيق.

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ويبدو أن وزير الدولة للإعلام حاول احتواء الأزمة ، حيث أكد مصدر مسؤول بوزارة الإعلام لصدى البلد، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام يقود مبادرة لحل الأزمة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، وقناة النهار، وفقًا للقانون.

وأضاف المصدر لـ صدى البلد، أن وزير الدولة للإعلام، تواصل مع الطرفين سرعة حل الأزمة ويأمل في الإنتهاء منها في أقرب وقت، إلا أن الوضع حتي الآن لم يحدث به جديدا.

ولكن بعد ظهور تلك الأنباء نفي مصدر مسئول بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ما نشر بشأن وجود تدخلات أو وساطة لإلغاء قرار منع ظهور مذيعات النهار.

وأكد المصدر لـ"صدى البلد"، ان المجلس يتمتع بالاستقلالية بنص الدستور، ولا يقبل اي تدخل من اي جهه في قراراته التي تصدر وفقا للقانون وتراعي المصالح العامه للمجتمع، مهيبًا بوسائل الإعلام توخي الدقة عند تناول ما يصدر عن المجلس من قرارات، وأ ن قراره بمنع ظهور عددا من مقدمي البرامج سيتبعه قرارات أخري مماثله تخضع مقدمي البرامج لنصوص القانون .

وطالب المصدر مقدمي البرامج بسرعه تقنين أوضاعهم القانونيه بنقابة الاعلاميين.

