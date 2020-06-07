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أخبار العالم

منعًا لاقتراب المتظاهرين.. البيت الأبيض يطلب نشر 10 آلاف جندي من الجيش ووزير الدفاع يرفض

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال مسئول دفاعي كبير في البيت الأبيض  لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن البيت الأبيض طلب أن يكون هناك 10 آلاف جندي منتشرين في شوارع واشنطن ومدن أخرى في مطلع هذا الأسبوع، لكن وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي رفضا الفكرة.

وذكرت "سي إن إن" أن إسبر نقل ما يقرب من 1600 جندي إلى منطقة واشنطن للرد على الاحتجاجات إذا لزم الأمر، لكن قوات الحرس الوطني البالغ عددها 5 آلاف لم تكن بحاجة إلى المساعدة، ما دفع إلى سحب الجنود مرة أخرى.

وقال مسئول دفاعي ثان إن ميلي شعر بقوة أن العتبة التي تم وصفها بشكل غير رسمي على أنها ظروف قاسية لاستدعاء القوات العاملة في الخدمة لا يمكن الوفاء بها ، مما يفتح الباب أمام ما إذا كان مثل هذا الأمر الرئاسي المحتمل سيكون قانونيًا.

وواصل المتظاهرون في العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهراتهم لليوم 12 على التوالي، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أمريكي.

ووضعت قوات الأمن سياجا في محيط البيت الأبيض لمنع المتظاهرين من الاقتراب، بعدما شهدت المنطقة اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.

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