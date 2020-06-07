بعد إغلاقها بسبب كورونا .. بريطانيا تعلن عن إعادة فتح دور العبادة 15 يونيو

أعلنت الحكومة البريطانية عن إعادة فتح دور العبادة المختلفة بعد إغلاقها لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ مارس الماضي.





ونقلت "رويتررز"، عن وزير الدولة البريطانيا للإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، روبرت جنريك، إن الحكومة البريطانية قررت إعادة فتح دور العبادة للصلوات "الفردية" ابتداء من 15 يونيو الجاري.





وأشار إلى أن عملية إعادة فتح دور العبادة ستتم بشكل جزئي، وتدريجي، موجها الشكر إلى القيادات الدينية التي تعمل لضمان إعادة فتح دور العبادة بشكل آمن.





وسجلت بريطانيا 204 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 40 ألفا و465 حالة.