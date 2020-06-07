لو حامل .. أطعمة عليكِ تناولها في أول 3 أشهر

عند الحمل لأول مرة ، يتم تقديم الكثير من النصائح للنساء حول الأطعمة التي يجب تجنبها ، خاصة تلك التي تشكل خطر الإصابة بالليستريات، إليك قائمة رائعة من الأطعمة التي عليك الحصول على تناولها ، والأهم من ذلك أنها جيدة جدًا لك ولطفلك في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي سكاى الهندي الشهير.

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أطعمة عليك تناولها أثناء الحمل:

تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات أثناء الحمل يزود النساء الحوامل بتغذية كافية لدعم نمو الطفل، كما يجب أن يقلل من مخاطر بعض الأمراض والعيوب ويساعد على تغذية جسم المرأة.





يمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة على الفاكهة طريقة رائعة لزيادة كمية الفيتامينات، بالإضافة إلى الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفيما يلي ، نقوم بإدراج 12 نوع من أفضل الفواكه لكي تضمينها في نظام غذائي صحي للحمل، وتشمل:





ويحتوي المشمش على الفيتامينات A و C و E، والكلسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وبيتا كاروتين، والفوسفور، والسيليكون، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد في نمو الطفل ونموه، ويمكن أن يمنع الحديد فقر الدم والكالسيوم يساعد على نمو العظام والأسنان.





البرتقال مصدر ممتاز لحمض الفوليك، وفيتامين سي، وماء، حيث ان البرتقال لديه قدرة كبيرة ليجعل الشخص رطب وصحي، ويمكن أن يساعد فيتامين C في منع تلف الخلايا والمساعدة في امتصاص الحديد.





يمكن أن يمنع حمض الفوليك منع حدوث عيوب الأنبوب العصبي، والتي يمكن أن تسبب تشوهات في الدماغ والحبل الشوكي لدى الطفل.





ويعد المانجو غني بالفيتامينات أ و ج، ويمكن لكوب واحد من عصير المانجو ان يوفر 100 في المئة من البدل اليومي الموصى به للشخص من فيتامين C وأكثر من ثلث من فيتامين A.





قد يكون لدى الطفل الذي يولد نقص بفيتامين أ ومناعة أقل وخطر أعلى من مضاعفات ما بعد الولادة ، مثل التهابات الجهاز التنفسي.





أطعمة عليك تناولها فى الشهور الأولى من الحمل:





توفر الكمثرى الكثير من العناصر الغذائية الأساسية، مثل: البوتاسيوم، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى الحصول على الكثير من الألياف في نظام غذائي الحمل يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك ، وهو أحد أعراض الحمل الشائعة، ويمكن للبوتاسيوم الاستفادة من صحة القلب لكل من المرأة والطفل، كما أنه يحفز تجديد الخلايا.





يمكن للرمان أن يوفر للنساء الحوامل الكثير من فيتامين ك، والكالسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، والبروتين، حيث ان الرمان غني بالمغذيات التي تعتبر أيضًا مصدر جيد للطاقة ، وهناك نسب عالية من الحديد والتي تمنع نقص الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ك الضروري للحفاظ على صحة العظام.





وتشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل المشيمة.

ويعتبر الأفوكادو مصدر ممتاز لما يلي: الفيتامينات C و E و K، وأحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وفيتامين ب، والبوتاسيوم، والنحاس، ود يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تقدم الطاقة و لمنع عيوب الأنبوب العصبي، كما أنها تعزز الخلايا المسؤولة عن بناء أنسجة الجلد والأنسجة في المخ.





يمكن أن يوفر البوتاسيوم في الأفوكادو الراحة من تقلصات الساق ، ومن الأعراض الأخرى الشائعة أثناء الحمل ، ولا سيما في الثلث الثالث من الحمل.

