الريشة الطائرة تجتمع اليوم لمناقشة إجراءات عودة النشاط

يعقد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، اجتماعا مهما اليوم الأحد، بمقر مبنى الاتحاد فى مدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والإدارية.





ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة وبحث الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي.









ويرغب مسئولو اتحاد الريشة الطائرة فى استئناف النشاط الرياضى دون أزمات قد تدفع المجلس لتعليق المسابقات المحلية من جديد بعدما توقف النشاط فى مصر منتصف مارس الماضى.









جدير يالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن عن استئناف النشاط مرة أخرى منتصف يونيو المقبل بشكل تدريجي.



