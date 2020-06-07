AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الريشة الطائرة تجتمع اليوم لمناقشة إجراءات عودة النشاط

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:09 ص
الريشة الطائرة
الريشة الطائرة
Advertisements
عمرو ابوبكر
يعقد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، اجتماعا مهما اليوم الأحد، بمقر مبنى الاتحاد فى مدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والإدارية. 

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة وبحث الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي.


ويرغب مسئولو اتحاد الريشة الطائرة فى استئناف النشاط الرياضى دون أزمات قد تدفع المجلس لتعليق المسابقات المحلية من جديد بعدما توقف النشاط فى مصر منتصف مارس الماضى. 


 جدير يالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن عن استئناف النشاط مرة أخرى منتصف يونيو المقبل بشكل تدريجي.

وأكد هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة،  من قبل على مناقشة وزارة الشباب والرياضة فى كيفية استكمال المسابقات الخاصة بفئات الحافز الرياضى للاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الريشة الطائرة يقرر العمل يومين أسبوعيا خوفا من كورونا

‎الريشة الطائرة يقرر تمديد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يصدم أندية الدورى بشأن فترة الإعداد للاستئناف.. تفاصيل

مرهون بقرار حكومى.. اتحاد الكرة يجهز الرد على الكاف بشأن مصير الدورى

اللجنة الأولمبية تتابع خطط استعدادات الاتحادات لأولمبياد طوكيو 2021

الموسم الجديد في أكتوبر.. وعودة مسابقة الدوري منتصف يونيو

ترشيحاتنا

حكم من صلى ولم يتيقن من طهارته.. الإفتاء تجيب

أخبار الرياضة السعودية| أهلي جدة يقترب من التعاقد مع حجازي.. ويوسف البلايلي باق مع الراقي

هانى حتحوت: الأهلى يرفض معاقبة حسام عاشور .. والزمالك لا يفكر في ضمه..فيديو

مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك .. فيديو

الكتاب الأبيض| الصين تخبر العالم بسر التغلب على كورونا.. فيديو

قناة النهار على صفيح ساخن .. الأعلى للإعلام يصدر قرارا بوقف 5 مذيعات بالقناة.. إدارة الفضائية تجمد البث المباشر.. وزير الإعلام يحاول الحل.. والمجلس يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لينا الفيشاوي بإطلالة عصرية على إنستجرام.. صور

لم تمنعه توسلات طفله .. رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت.. فيديو

في 4 خطوات .. الوصفة المغربية للقضاء على فيروس كورونا