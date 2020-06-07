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منوعات

لم تمنعه توسلات طفله .. رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:06 ص
زوج يقتل زوجته
زوج يقتل زوجته
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عزة عاطف
تتعدد جرائم "العنف المنزلي" التي تكون ضحيتها المرأة، والأطفال في نهاية المطاف، ففي مقطع فيديو يدمي القلوب.. لم يرحم زوج هندي زوجته المسكينة أمام أعين طفلهما الذي ظل يصرخ متوسلًا من غير حول منه ولا قوة والده أن يطلق سراح أمه التي كانت تصرخ من شدة الألم.

انتشر مقطع فيديو مؤلم على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يضرب زوجته حتى الموت أمام أعين طفلهما، وقد صورهما أحد الجيران ونشر المقطع تحت عنوان "زوج يضرب زوجته أمام طفلهما ذي الـ6 سنوات".
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انتقلت الشرطة الهندية إلى مكان الحادث في قرية كوريها بمنطقة ربرلي، وألقت القبض على الزوج المجرم الذي ضرب زوجته بوحشية تحت تأثير الخمر.

كانت الزوجة تصرخ في ألم متوسلة إياه أن يرحمها، بينما وقف الطفل يبكي ويصرخ من شدة الصدمة والعجز عن إنقاذ والدته المسكينة بينما وقفت امرأة محاولة الإمساك به وصده عن التدخل.

واصل الزوج الصفع، الركلات واللكمات على زوجته وفي مختلف أنحاء جسدها حتى ماتت، وألقت الشرطة القبض على المجرم، وتحفظت على جثة الزوجة لتشريحها.

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