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مرأة

أسباب وراثية.. 4 عوامل لإصابة الجسم بالحساسية

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
الحساسية هي استجابة الجهاز المناعي لمادة غريبة ليست ضارة وتسمى هذه المواد الغريبة مسببات الحساسية ويمكن أن تشمل بعض الأطعمة أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة.

وفقا لموقع healthline ، تتمثل وظيفة جهاز المناعة في الحفاظ على صحتك من خلال مكافحة مسببات الأمراض الضارة ويفعل ذلك عن طريق مهاجمة أي شيء يعتقد أنه يمكن أن يعرض جسمك للخطر اعتمادًا على مسببات الحساسية ، قد تتضمن هذه الاستجابة التهابًا أو عطسًا أو مجموعة من الأعراض الأخرى.

عادة ما يتكيف نظام المناعة لديك مع بيئتك فعلى سبيل المثال عندما يواجه جسمك شيئًا مثل وبر الحيوانات الأليفة ، يجب أن يدرك أنه غير ضار وفي الأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضد الوبر ، يرى الجهاز المناعي أنه غازي خارجي يهدد الجسم ويهاجمه.


الباحثون ليسوا متأكدين تمامًا من سبب تسبب الجهاز المناعي لرد فعل تحسسي عندما تدخل مادة غريبة غير ضارة إلى الجسم.

ولكن الحساسية لها مكون وراثي وهذا يعني أن الآباء يمكنهم نقلهم إلى أطفالهم ومع ذلك ، فإن القابلية العامة لرد الفعل التحسسي هي وراثية ولا تنتقل الحساسية المحددة على سبيل المثال ، إذا كانت والدتك تعاني من حساسية من المحار ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك ستكون كذلك.

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