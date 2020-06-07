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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 301 إصابة و22 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت ألمانيا، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد لأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت ألمانيا إنها سجلت 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 183.979 شخصا.

كما سجلت وزارة الصحة الألمانية 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 8668 شخصا.

كانت ألمانيا أعلنت أمس تسجيل 407 إصابات و33 وفاة في اليوم السابق.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت الأسبوع الماضي، أن حكومتها أقرت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتّحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الكارثية التي تسبّبت بها جائحة كورونا. 

وتنصّ الخطة على مروحة واسعة من التدابير، تشمل خصوصًا خفضًا مؤقتًا للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفيدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل.
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