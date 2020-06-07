حدث ليلا.. مصرع أسرة في حادث سير.. إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. جمعة: ناقل كورونا لغيره قاتل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





قال المهندس محمد علوي، المشرف على تطوير ميدان التحرير، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير الميدان وأصبح جاهزًا، بعد وضع المسلة والأربعة كباش.





احتفل أبناء الجالية المصرية في نيوجيرسي بأمريكا بحفل زواج المهندس محمد ناصر صابر وسط حضور عدد كبير من أبناء الجالية.





لقى 6 أشخاص مصرعهم في حادث مروع على طريق السويس الصحراوي.





أصيب الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا وعلم "صدى البلد" من مصادر مقربة أن كريم لم يغادر منزله في القاهرة منذ شهر ونصف وحاليا في مرحلة الشفاء من كورونا.





طلبت إحدى متابعات ريم البارودي منها عبر أحد منشوراتها على "إنستجرام" عدم التعليق على التجاوزت التي تقال في حقها من البعض.





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من أصيب بكورونا وأخفى حقيقة إصابته أو من يعول، فهو ظالم لنفسه وللناس، ويقول الله في الحديث القدسي "إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما".



