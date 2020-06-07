مخالفة لقرارات الحكومة.. إقامة حفل زفاف في زفتى بـ كارتة ودي جي .. صور

على الرغم من تحذيرات الحكومة بمنع التجمعات وضرورة التباعد الاجتماعي، إلا أن شوارع "زفتى" في محافظة الغربية شهدت مخالفات قانونية وإنسانية.





وقام العشرات بالتجمع بإقامة حفل زفاف لعروسين في ظل انتشار فيروس كورونا حيث تقدم الحفل العروسين بعربة كارتة يجرها حصان، كما قاموا بإحضار سيارة نصف نقل وأعلاها "دى جي".





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ويعتبر هذا الأمر، مخالفة صريحة لقرارات الحكومة ويهدد بظهور إصابات جديدة بكورونا.





كما يعتبر مخالفة لتعليمات الحكومة المصرية لمنع انتشار الفيروس.





وتطبق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.





والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة