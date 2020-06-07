AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مخالفة لقرارات الحكومة.. إقامة حفل زفاف في زفتى بـ كارتة ودي جي .. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:35 ص
رنا اشرف
على الرغم من تحذيرات الحكومة بمنع التجمعات وضرورة التباعد الاجتماعي، إلا أن شوارع "زفتى" في محافظة الغربية شهدت مخالفات قانونية وإنسانية.

وقام العشرات بالتجمع بإقامة حفل زفاف لعروسين في ظل انتشار فيروس كورونا حيث تقدم الحفل العروسين بعربة كارتة يجرها حصان، كما قاموا بإحضار سيارة نصف نقل وأعلاها "دى جي".


ويعتبر هذا الأمر، مخالفة صريحة لقرارات الحكومة ويهدد بظهور إصابات جديدة بكورونا.

كما يعتبر مخالفة لتعليمات الحكومة المصرية لمنع انتشار الفيروس.

وتطبق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.

والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى محطات المترو.. فيديو

أول يوم الغرامة.. التزام سائقى النقل العام والمواطنين بارتداء الكمامات.. فيديو

بدون كمامات.. شاهد تجمعات على كورنيش الإسكندرية رغم قرارات الوزراء..فيديو

شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة

دون كمامات.. زحام أمام مكتب بريد السلام.. فيديو

شاهد.. أطفال القناطر يسبحون فى مياه النيل

ترشيحاتنا

3 بنات وشاب وأبوهم وأمهم .. تفاصيل مصرع عائلة في حادث على طريق السويس.. صور

في عيد ميلاد راغب علامة .. تعرف على عمره الحقيقي وعدد زيجاته

في 4 خطوات .. الوصفة المغربية للقضاء على فيروس كورونا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك.. اتحاد الكرة يوضح مصير بند تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري.. وترتيب هدافي الدوري الألماني

فيديو جراف .. الأعلى للإعلام يمنع 5 مذيعات من الظهورعلى الشاشة

٣ سيارات في حياة العندليب الأسمر.. وسر «عربية العجمي»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية

حكاية أول قطار سكة حديد داخلى فى العالم تم إنشاؤه على أرض مدينة الغردقة

بالحديدة .. شرطي أمريكي يعتدي بوحشية على طالبة في مظاهرات فلويد| فيديو