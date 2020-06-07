أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك.. اتحاد الكرة يوضح مصير بند تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري.. وترتيب هدافي الدوري الألماني

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت على النحو التالي:
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسام عاشور، نجم وقائد فريق النادي الأهلي، قد تعرض للظلم داخل النادي الأحمر.
رد أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، والإعلامي الرياضي، على تصريحات رئيس الزمالك.
دافع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عقد سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب بالنادي الأبيض.
أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، مصير بند تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري بداية من الموسم المقبل.
حقق فريق بروسيا دورتموند فوزا مهما على ضيفه هيرتا برلين بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال أدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني.