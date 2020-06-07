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لميس سلامة: التعليم تحدد 14 طالبا بكل لجنة فرعية بامتحانات الثانوية العامة.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:41 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن امتحانات الثانوية العامة على الأبواب، وينبغي علينا بث روح الطمأنينة فى نفوس أبنائنا حتى ندعمهم من الناحية النفسية ونشجعهم للحصول على أعلى الدرجات.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم ستتخذ كل الإجراءات الوقائية الأزمة للحفاظ على أبنائنا فى الثانوية العامة.

وتابعت: "أننا نحاول أن نطمئن اهالي طلاب الثانوية العامة"، قائلة: "الوزارة عاملة حسابها وتتخذ إجراءاتها اللازمة لأبنائها الطلاب".

وأوضحت الإعلامية لميس سلامة، أن الوزارة تأخذ فى الاعتبار فكرة التباعد الاجتماعى داخل اللجان بين كل الطلاب، لافتة إلى أن الوزارة حددت عدد طلاب الثانوية العامة فى كل لجنة امتحانات بمعدل 14 طالبا لكل فصل أو حجرة.

وأكدت أنه سيتم تعقيم اللجان وتطهيرها، إلى جانب تعقيم أماكن استراحة استقبال أولياء الأمور وتستمر العملية حتى الانتهاء من الامتحانات.
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