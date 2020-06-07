AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس القبرصي: يجب تجريد تركيا من وضع مرشح محتمل للاتحاد الأوروبي

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
دعا الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس إلى ضرورة تجريد تركيا من وضعها كمرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تقم بتخفيف عدوانها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال أنستاسياديس (في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأحد) إن رغبة تركيا في استكشاف النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وهو الأمر الذي يقول عنه الاتحاد الأوروبي بإنه غير قانوني لأنه ينتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجزيرة، لاتزال خطوة بعيدة المنال.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة وسيادة جمهورية قبرص.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد استنكروا في بيان صدر في 15 مايو المنصرم عدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وكرروا دعوتهم لأنقرة إلى ضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي، كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس والمجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام والمتعلقان بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

Advertisements

ترشيحاتنا

إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية

في 4 خطوات .. الوصفة المغربية للقضاء على فيروس كورونا

صيغة استغفار تمحو جبالا من الذنوب

موجز السوشيال ميديا: أحدث ظهور لريهام عبد الغفور.. علي ربيع ينشر فيديو من عمر ودياب.. ورامز جلال يشارك جمهوره بفيديو جديد

فضل سورة البقرة في البيت .. وأسرارها في الوقاية من الحسد والسحر

مجدي عبدالغني يكشف عن مفاجآت حول مصير "فايلر" مع الأهلى ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية

حكاية أول قطار سكة حديد داخلى فى العالم تم إنشاؤه على أرض مدينة الغردقة

بالحديدة .. شرطي أمريكي يعتدي بوحشية على طالبة في مظاهرات فلويد| فيديو