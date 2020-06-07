برلماني: إعلان القاهرة بمثابة خريطة عمل لقيام الدولة الليبية على كامل أراضيها

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بإطلاق الرئيس السيسي إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتى من منطلق حرص مصر على استقرار وسلامة الأراضى الليبية، وتأكيد على أن ثروة ليبيا لليبيين.





وأضاف السيد فى بيان صحفى له، أن مبادرة القاهرة جمعت الرئيس السيسي مع كل من المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى المنتخب من الشعب الليبى، مشيرا إلى أنه كان يأمل من فايز السراج رئيس الحكومة الليبية غير الشرعى أن يكون موجودا فى هذه المبادرة، إلا أن السراج ارتمى فى أحضان الخليفة العثمانى أردوغان الذى يريد نهب ثروات ليبيا متمثلة فى البترول الليبى ومعاداة دول الجوار لليبيا، ويأمل فى فرض سيطرته على الشمال الأفريقى.









وتابع أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة خريطة عمل لقيام الدولة الليبية على كامل التراب الليبى فى الأقاليم الثلاثة بشرق وغرب وجنوب ليبيا.





وأوضح أن مبادرة القاهرة وضعت مهاما للجيش الوطنى الليبي فى فرض سيطرة الأمن الليبى على الأراضى الليبية بالتعاون مع الأجهزة الليبية الاخرى وطرد الميلشيات التى جلبها الخليفة العثمانى أرودغان من مرتزقة كانت تحارب فى الأراضى السورية لنشر الإرهاب فى شمال أفريقيا ومساعدة هذه الميلشيات فى قتالها ضد الجيش الوطنى الليبى.





واستطرد: تطرقت مبادرة القاهرة لأسلوب تنفيذ العملية السياسية فى ليبيا والتى انتخبت المجلس الرئاسى الذى يمثل الأقاليم الثلاثة الليبية وكذلك أسلوب اختيار الشعب الليبى لمجلسه النيابى، كما وضعت المبادرة إطارا زمنيا لتنفيذها خلال 18 شهرا، وقد تزيد إلى 6 أشهر أخرى.





وقال إن هذه المبادرة استهدفت توحيد المؤسسات الليبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية لضمان عودة الثروات الليبية للشعب الليبى والتقسيم العادل لهذه الثروات فى الأقاليم الليبية الثلاثة لتحقيق التنمية الشاملة على الأراضى الليبية، مشيرا إلى أنها خريطة عمل وضعت الأمم المتحدة امام مسئوليتها لتنفيذها وشملت جميع المقررات للمؤتمرات الدولية والإقليمية التى تمت فى الفترة السابقة بخصوص الشأن الليبى.





كما أوضح أن الرئيس السيسى أكد أن أمن ليبيا هو امتداد للأمن القومى المصرى، حيث إن محيط الأمن القومى المصرى يمتد من الخليج العربى إلى المحيط الأطلسى، موجها الشكر للرئيس السيسى على هذه المبادرة، وداعيا جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ المبادرة من أجل مصلحة ليبيا.