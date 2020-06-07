مدير تحرير الأهرام: إعلان القاهرة امتداد لدور مصر الريادي في حل أزمات المنطقة

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن مصر لها دور كبير في حل الأزمة الليبية، وأن الدولة المصرية سجلت قصة نجاحها خلال الست سنوات الماضية على جميع الأصعدة والتي بلغ ذروته في الثلاث سنوات الماضية.





وتابع العشري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن ما حدث بالأمس وأول أمس من مؤتمر صحفي واجتماع كل من الرئيس السيسي وخليفة حفتر وعقيلة صالح كان امتدادا لدور مصر في حل أزمات المنطقة ودورها السيادي.





وأضاف العشري، أن الدولة المصرية وقيادتها عملت على إحداث نوع من التلاقي بين خليفة حفتر وعقيلة صالح وهذا للتوصل إلى أفضل الحلول لحل الأزمة الليبية، وتفكيك الميليشيات الإرهابية والتواجد التركي على الأراضي الليبية.





وأوضح أن إعلان القاهرة مقر حل الأزمة الليبية هو استمرار للجهد المصري والبالغ الأهمية واستطاع أن يترجم إلى بلورتها إلى مبادرة مصرية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن خلال الساعات القادمة يشيد بتلك المبادرة وأثرها وتأييدها على المستوى الدولي.





وذكر أنه يجب تكسير كل الأطراف التركية والحد منها في الأراضي الليبية.