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برلمان

مطالبا بعقوبات رادعة.. وكيل نقل النواب: التخلص غير الآمن من الكمامات كارثة

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:38 ص
كمامات
كمامات
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن إلقاء الكمامات المستخدمة فى الشوارع واحدة من العادات الأكثر ضررًا بالصحة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، مطالبا باتخاذ عقوبات رادعة، لمنع إعادة استخدام الكمامات والجوانتيات والاتجار بها.

وأشار زين الدين فى بيان صحفى له، إلى ضرورة التخلص بشكل آمن من النفايات الطبية، خاصة الكمامات، وذلك لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم للإصابة نتيجة للتخلص غير الآمن للقفازات والكمامات.


وأضاف: الكمامات أصبحت تعد من النفايات الطبية الخطرة التي يجب التعامل معها بكل مسؤولية وحذر شديد لدورها المؤثر في عملية نقل الفيروس نتيجة لاستخداماتها الخاطئة ولأكثر من مرة.

وطالب النائب بالاستفادة من التجربة الأردنية، حيث تم إطلاق مبادرة لتوزيع الأكياس الخاصة بالنفايات الخطرة لجمع القفازات الطبية والكمامات على محلات البقالة والخضار والفواكة، بما يسهل الوصول إلى جميع المتسوقين وفي عملية جمع القفازات الطبية والكمامات بعد الانتهاء من قضاء احتياجاته، كذلك طالب بدراسة إمكانية وضع صندوق للنفايات الخطرة في الشوارع.
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