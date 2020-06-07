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برلمان

تطهير المصارف والترع بمنطقة الهرم .. طلب إحاطة لوزير الري

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:42 ص
الترع
الترع
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فريدة محمد
تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، بشأن عدم قيام وزارة الري بدورها نحو رش وتطهير الرشاحات والترع والمصارف بشكل دوري ومنتظم بمنطقة "كفر المنفى - زمام نزلة البطران" المنحصرة بيت طريق المنصورية وطريق المريوطية - الهرم - الجيزة.

وأشارت "البطران" في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن هذه المصاريف يبلغ عددها ستة، وتعد مصدرا لانتشار الأوبئة والأمراض في مناطق وجودها إذا لم يتم رشها ومتابعتها بصفة دورية، بالإضافة إلى أن الترع تنتشر بها الحشرات والأوبئة، مما أدى إلى الخوف والقلق بين أهالي المناطق، خاصة أن المصارف وسط المساكن كما أن بها روائح كريهة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لمتابعة هذا الأمر بصفة دورية، ولم يتم الاستجابة حتي الوقت الحالي، مطالبةً بسرعة مناقشة الطلب لما له من أهمية في الوقت الحالي في ظل انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم وبات يهدد حياة الملايين.

والجدير بالذكر أنه سبق التقدم بالعديد من طلبات الاحاطة بداية من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠ لردم رشاح ابو عوض وكل المصارف الموجودة بكفر المنفي حتى زمام نزلة البطران وعددهم خمسة رشاحات، وذلك نظرا لما يمثلون من مصدر الأوبئة والأمراض بما يضر بصحة وسلامة المواطنين.

ولكن تم رفض خيار الردم بعده مطابقة الرشاحات للشروط من حيث عمق المساحات السكانية لأكثر من ٣٠٠ متر على جانبي الرشاح، بالإضافة إلي انه تم رفض خيار التغطية لارتفاع التكلفة لأكثر من ١٢٠ مليون جنيه لتغطية الرشاح الواحد، لذا وبناءً على الاجتماع الذي تم بمجلس النواب بحضور رؤساء الهيئات المسؤلة عن الصرف بشمال الجيزة تم التقدم بالطلبات.
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