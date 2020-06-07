باحث فى الشئون الليبية: المبادرة المصرية تعاملت مع الواقع الليبى بدقة.. فيديو

قال على طرفاية، الكاتب الصحفى والباحث فى الشئون الليبية، فيما يخص المبادرة المصرية "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، إننا نعلم أن الجانب الآخر غالبا لا يلتزم بأى إطار قانونى فى أى من المبادرات التى أطلقت لوقف إطلاق النار وإعلان السلام فى ليبيا.









وأضاف " طرفاية "، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذى يرأسه الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن تركيا جلبت ميليشيات إرهابية مرتزقة إجانب إلى ليبيا من أجل تحقيق مصالحها لمحاربة الجيش الليبى وتعزيز الفوضى.









وتابع الباحث فى الشئون الليبية، أ ن دور المجتمع الدولى الآن هو الضغط على تركيا لتفرض على وكلائها فى ليبيا للقبول بوقف إطلاق النار وترك الليبين للعمل معًا من خلال المصارحة أو الحوار المجتمعى وترتيب البيت الليبى من جديد.







