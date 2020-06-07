لتأثيرها على التنمية.. محافظ القليوبية: الدولة تهتم بتنفيذ استراتيجية السكان 2030

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بجميع القطاعات الخدمية وتحسين الخصائص السكانية وتغيير الفكر والسلوك تجاه العدد الأمثل للأطفال يقينا من القيادة السياسية بأن الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر بشكل سلبي على جهود التنمية المبذولة في هذا الشأن.
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وأشار الهجان إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، للتعاون والتنسيق لدعم القضية السكانية، حيث إنها قضية متشابكة ومعقدة وتحتاج إلى شراكة وتكامل بين جميع الجهات المعنية، واستمرار تلك الجهود رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه حاليا بمحافظة القليوبية وجميع محافظات الصعيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع التعريفي الموسع لوحدات السكان في ١٠ محافظات من بينها القليوبية عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج زووم، وذلك برئاسة الدكتورة فاطمة جيل، مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، وبحضور السفير محمد حجازي، مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي بصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، وبمشاركة ٣٨ من وحدات السكان وشباب المجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسئولية المجتمعية.
فى سياق متصل، واصلت وحدة السكان المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية اجتماعها الموسع، وذلك لتعريف المحافظات برؤية المشروع التي تركز على إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكاني محليا بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحلية بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات وتحديث المنظومة المعلوماتية الإلكترونية بصورة منتظمة لمتابعة أداء البرنامج السكاني.
وكان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واصل جولاته التفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية بمستشفى بنها التعليمى يرافقه إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، والدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.