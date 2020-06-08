اتصالات البرلمان تستأنف مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية..اليوم

تستأنف لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020/2021.

وتناقش أيضا مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020/2021، ومناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 2020/2021.

وكان قد ناقشت لجنة الإتصالات بمجلس النواب فى إجتماعها أمس الأحد، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2020/2021.





كما ناقشت اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموازنة للسنة المالية 2020/2021، ومناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2020/2021.