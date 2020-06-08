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برلمان

اتصالات البرلمان تستأنف مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية..اليوم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تستأنف لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020/2021.

وتناقش أيضا مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020/2021، ومناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 2020/2021.

وكان قد ناقشت لجنة الإتصالات بمجلس النواب فى إجتماعها أمس الأحد،  مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2020/2021.

كما ناقشت اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموازنة للسنة المالية 2020/2021، ومناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2020/2021.
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