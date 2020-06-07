روان ضياء نجمة طائرة الزمالك في حوار لـ صدى البلد: أرفض عودة النشاط الرياضي.. والأبيض نادي القرن.. وهذه رسالتي لـ مرتضى منصور

روان ضياء لاعبة طائرة سيدات الزمالك تعد إحدي لاعبات الفريق المميزين موليد ١٩٩٦، وهي خريجة اقتصاد وعلوم سياسية.

روان ضياء فتحت قلبها لـ " صدى البلد" للحديث عن العديد من الأشياء المهمة، أبرزها عودة النشاط الرياضي، وسر اختيارها للعبة كرة الطائرة، وأزمة لقب نادي القرن:









ما تعليقك علي عودة النشاط الرياضي في مصر بعد التوقف بسبب فيروس الكورونا؟

ضده تماما لأن الأعداد المصابة في تزايد وهذا خطر كبير في ظل تفشي الفيروس وصعب السيطرة عليه لوجود اختلاط بين الناس.





ماهو برنامجك الخاص خلال فترة توقف النشاط الرياضي؟

أمارس الرياضة صباحا ومساء في المنزل وأحيانا أقوم بالمشي حول المنزل.





لماذا اخترتي لعبة كرة الطائرة؟

لم أقم أنا باختيار اللعبة في البداية كان عمري ست سنوات وقامت أسرتي بالاشتراك لي في نادي الزمالك وكبرت علي حب اللعبة.





من مثلك الأعلي في لعبة الطائرة؟

مثلي الأعلي هي ارسيا سيتو لاعبة منتخب اليابان.









من الذي شجعك علي الاستمرار في لعبة الطائرة؟

أسرتي هي الداعم لي وخاصة والدتي ثم مؤخرا خطيبي.





هل الارتباط سيؤثر على طموحك في اللعبة؟

لا إطلاقا.. فهو يشجعني لأنه رياضي وزملكاوي أصيل فهو يوسف متولي حفيد فريق أول سعد الدين متولي رئيس نادي الزمالك الشرفي سابقا.





ما رأيك بالجهاز الفني الحالي لفريق كرة الطائرة سيدات؟

الجهاز الفني جيد جدا واستطاع تحقيق الكثير مع الفريق.





من أفضل لاعبات بالفريق حاليا؟

جميع اللاعبات مميزات ونحن ندعم بعضنا البعض دائما.





هل تجدين الدعم الكافي من مجلس إدارة نادي الزمالك؟

نعم نجد الدعم الكافي المعنوي والمادي.









ماذا يحتاج الفريق بعد عودة النشاط الرياضي؟

نحتاج وجود معسكرات مكثفة وزيادة التدريبات من أجل عودة اللياقة البدنية.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرياضة فقط.





ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البشاميل.





من أفضل فريق من وجهة نظرك بعد الزمالك؟

الزمالك هو أفضل فريق من وجهة نظري.









من هو لاعبك المميز بفريق كرة القدم بنادي الزمالك؟

أحب طارق حامد وشيكابالا.





ما هي رسالتك لمجلس إدارة نادي الزمالك؟

أحب أن أشكر المجلس الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور علي كل الدعم الحالي.





هل تلقيت عروضا من أندية للانضمام إليها؟

نعم تلقيت الكثير من العروض ومنها عرض بالدوري الإماراتي وعرض بالدوري المصري من نادي وادي دجلة والصيد ولكني أفضل الزمالك.









ماهو تعليقك علي موقف نادي الزمالك وحقه في لقب نادي القرن؟

نعم الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بالبطولات والفوز، ولكن للأسف تم ظلم النادي وكنت سعيدة جدا بموقف المستشار مرتضي منصور وتبنيه لقضية رجوع حق النادي.









هل يتعرض نادي الزمالك للظلم الإعلامي؟