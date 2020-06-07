باحث سياسي: جماعة الإخوان أول من أطلق الكتائب الإلكترونية عام 1989.. فيديو

قال منير أديب الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى من ابتدعت الجيوش الإلكترونية منذ سنوات طويلة.





وكشف الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، أن البداية الحقيقية لإطلاق جماعات الإخوان الإرهابية اللجان الإلكترونية كانت فى 1989 عن طريق تدشين مجموعات لتزييف الرأى العام.







ولفت منير أديب، إلى أن جماعات الإخوان الإرهابية اعتمدت فى محاورها فى تضليل الرأى العام عن طريق وسائل الإعلام وتمرير أخبار كاذبة والهدف منها التضليل والإدعاءات الباطلة.





وأشار إلى أن كذب وإدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية ازدادت وتيرته عقب عام 2011 وتحديدا بعد ثورة 30 يونيو وتزييف الواقع الذى عاشته مصر وقتئذ.





