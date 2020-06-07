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محافظات

توريد 173 ألفًا و753 طن قمح لصوامع وهناجر كفر الشيخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:20 ص
توريد القمح
توريد القمح
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محمود زيدان
أعلن عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي كميات القمح المحلية، التي جرى توريدها للصوامع والهناجر بالمحافظة، وحتى اليوم، إلى 173 ألفًا و753 طنًا من محصول القمح المحلي لهذا الموسم.


من جانبه، قال المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، خلال بيان، إن  هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.


وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن اللجنة تقوم بالمرور على منافذ التوزيع، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة. 


وأشار مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.


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