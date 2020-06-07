رفع كفاءة الطرق وتنسيق موقع المناطق السكنية بالعبور و6 أكتوبر.. صور



وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه كلف مسئولى الإدارات المختلفة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من مشروعات لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، وكذا إلزام الشركات العاملة بالمشروعات باتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.





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وأشار رئيس جهاز 6 أكتوبر، إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال تباعًا لظهور المدينة بالمظهر الجمالي اللائق بها.



ويأتي ذلك في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات القائمة بالمدينة.