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اقتصاد

رفع كفاءة الطرق وتنسيق موقع المناطق السكنية بالعبور و6 أكتوبر.. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:17 ص
جانب من الأعمال بمدينة
جانب من الأعمال بمدينة 6 أكتوبر
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ استكمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بــ المناطق السكنية المختلفة بمدينة العبور، موضحًا أنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالحي الثاني محلية 34.

ويأتي ذلك في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات القائمة بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه كلف مسئولى الإدارات المختلفة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من مشروعات لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، وكذا إلزام الشركات العاملة بالمشروعات باتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

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وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار رفع كفاءة الطرق وأعمال تنسيق الموقع بمنطقة غرب سوميد.

وأشار رئيس جهاز 6 أكتوبر، إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال تباعًا لظهور المدينة  بالمظهر الجمالي اللائق بها.
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