AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمخالفة قرار الغلق.. تحرير محضرين لمطعم وكشك

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ايمن رياض

أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن تحرير محضر لأحد المطاعم بمدينة المنيا، وذلك لفتح صالة تقديم الوجبات بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

يأتي ذلك تنفيذا تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالمرور ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة.

من جانبه قال العقيد، محمد صلاح رئيس مركز المنيا، إنه تم تحرير محضر بالواقعة وإغلاق المطعم بعد التحفظ على الأدوات والكراسي، كما تم تحرير محضر لكشك جانبي بشارع سعد زغلول، لتقديمه المشروبات للمواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وواصلت الوحدة المحلية تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أغلقت ، ورشتي نجارة، بحي غرب مدينة المنيا، ولذلك لمخالفتهم مواعيد عمل المحال التجارية والورش، وتم تحرير محاضر لهم .

كما وجه رئيس المركز، بإزالة كشك مخالف بشارع سكة تله بمدينة المنيا، أثناء متابعة أعمال النظافة بالشارع الى جانب استمرار أعمال رفع الإشغالات بالشوارع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمخالفتهم القرارات.. تحرير 40 محضرا وغلق 10 محلات بقرى كفر الدوار

خالفوا قرارات الحظر.. ضبط عربة مأكولات متنقلة ومطاعم غير ملتزمة بالشرقية

تشميع مقهى قدمت الشيشة للرواد واستقبلتهم وقت الحظر في بورسعيد

لمخالفتها قرارات الحظر.. غلق وتشميع 3 مقاهٍ وسيبر بلاي ستيشن بالبحيرة

مخالفات كورونا بالجملة.. مقاهٍ تدار في الخفاء وصلاة أعلى الأسطح وأسواق وبنوك ومكاتب بريد مزدحمة.. والمسئولون يلاحقون المخالفين

تحرير 15 محضرا وغلق 5 محلات لمخالفتهم قرار الحظر في الفيوم

ترشيحاتنا

ساب 4 بنات وولد.. زوجة موظف ماسبيرو: جوزي دخل يفض مشاجرة امبز خلص عليه وهرب.. فيديو وصور

للمصانع الراغبة في تصنيع الكمامة القماشية.. تفاصيل المستندات المطلوبة

ثاني أكبر إصابات في العالم.. البرازيل تحذف إحصائية ضحايا كورونا من الموقع الحكومي

الفرق بين الغيبة والنميمة.. أمين الفتوى: حالة واحدة يجوز فيها التحدث عن غائب

تبرأ من فبركة السوشيال ميديا.. حسام عاشور على رادار الزمالك فى الصيف

هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

AdvertisementS

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته حول الكمامة النحاسية

بشرى للمرضى .. الصين تبدأ اليوم في اختبار علاج جديد ضد كورونا

لمواجهة تداعيات كورونا.. المشاط: 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر

البلازما كسرت التوقعات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن آخر تطورات علاج كورونا

انحسار كوفيد .. خبير إيطالي: فيروس كورونا أصبح أضعف 100 مرة من بدايته

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

وزير التعليم يعلن قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

ميدو: نجلا شوبير وفاروق جعفر ملهمش ذنب فى اللي بيحصل ده

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

كلاكيت تاني مرة.. وفاة بقرة حامل في الهند بسبب تناولها طعاما مفخخا.. صور

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت تمنع الحسد والسحر؟

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 7-6-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته حول الكمامة النحاسية

بدون ماكياج.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال رفقة ابنتها

أسعار ومواصفات بيجو peugeot 3008 بعد التخفيض .. صور