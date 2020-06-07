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حوادث

مصرع طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ في أسيوط

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:22 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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إيهاب عمر
لقي طفل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بوصول بلاغ من الأهالي، بمقتل طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ أول البلد بقرية العصارة دائرة المركز.

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وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص، تبيّن مصرع" احمد .ع " 14 عاما" إثر إصابته بطلق ناري، وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، أنّه حال تنظيف "هاني .ف .ع 34 عاما " سلاحا ناريا بحوزته، خرجت منه طلقة نارية بطريق الخطأ أصابت المجني عليه وتوفي على الفور متأثرا بجراحه.

وجرى التحفظ على الجثة في المنزل تحت تصرف النيابة، والقبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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