غضب بريطاني.. أخطاء فادحة من بوريس جونسون في التعامل مع أزمة كورونا

يرى المسئولون أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعامل مع أزمة فيروس كورونا بطريقة سيئة للغاية نتج عنها ارتفاع أعداد الوفيات المصابين بالفيروس القاتل .
و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن مسئولين في بريطانيا غاضبون بشأن ادارة جونسون للأزمة و تضحيته بحياة آلاف المواطنين دون وعي ، حتى تخطت أعداد ضحاي كورونا في بريطانيا دول الاتحاد الاوروبي كله .
ومن أبرز الأخطاء التي سقط فيها بوريس جونسون في ادارة الازمة ، حسب ما ذكرت الصحيفة :
-فشل جونسون في تهيئة دور الرعاية للمصابين
اثبت حونسون فشله الذريع في قيادة الازمة في بريطانيا ، بعد أن سجلت بريطانيا في عهده نقص في المعدات الطبية ، و انهيار للمنظومة الطبية بسبب عدم إمكانية دعمهم بالمعدات و المال لإنقاذ حياة المواطنين .
-فرض إرتداء الكمامة بعد فوات الاوان
اثبتت الاحصائيات أن اعداد المصابين كانت يمكن أن تقل في حالة فرض ارتداء الكمامة منذ بداية تفشي الازمة و فرضها على المواطنين في المواصلات العامة ، لكن اتخاذ القرار تأخر كثيرا .
-تأخر قرار الحجر الصحي
ازدادت الازمة سوءا بعد أن زادت حالات الاصابة بفيروس كورونا في بريطانيا و رغم ذلك لم تتوقف الحكومة عن ارسال الطائرات للمجال الجوي الصيني و لم تغلق مجالها الجوي إلا بعد تفاقم الازمة .