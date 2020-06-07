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منوعات

غضب بريطاني.. أخطاء فادحة من بوريس جونسون في التعامل مع أزمة كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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مريم صليب
يرى المسئولون أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعامل مع أزمة فيروس كورونا بطريقة سيئة للغاية نتج عنها ارتفاع أعداد الوفيات المصابين بالفيروس القاتل . 
و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن مسئولين في بريطانيا غاضبون بشأن ادارة جونسون للأزمة و تضحيته بحياة آلاف المواطنين دون وعي ، حتى تخطت أعداد ضحاي كورونا في بريطانيا دول الاتحاد الاوروبي كله . 

ومن أبرز الأخطاء التي سقط فيها بوريس جونسون في ادارة الازمة ، حسب ما ذكرت الصحيفة : 
 

-فشل جونسون في تهيئة دور الرعاية للمصابين 
اثبت حونسون فشله الذريع في قيادة الازمة في بريطانيا ، بعد أن سجلت بريطانيا في عهده نقص في المعدات الطبية ، و انهيار للمنظومة الطبية بسبب عدم إمكانية دعمهم بالمعدات و المال لإنقاذ حياة المواطنين . 

-فرض إرتداء الكمامة بعد فوات الاوان 
اثبتت الاحصائيات أن اعداد المصابين كانت يمكن أن تقل في حالة فرض ارتداء الكمامة منذ بداية تفشي الازمة و فرضها على المواطنين في المواصلات العامة ، لكن اتخاذ القرار تأخر كثيرا . 

-تأخر قرار الحجر الصحي 
ازدادت الازمة سوءا بعد أن زادت حالات الاصابة بفيروس كورونا في بريطانيا و رغم ذلك لم تتوقف الحكومة عن ارسال الطائرات للمجال الجوي الصيني و لم تغلق مجالها الجوي إلا بعد تفاقم الازمة . 


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